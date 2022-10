Real Madrid | un fattore avvicina il grande colpo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Buone notizie per ilsul fronte del mercato. Come riporta AS infatti, Sia Militao Che Rodrygo hanno ottenuto la doppia cittadinanza...

la Repubblica

... passata dall'umiliante eliminazione in Champions a una sfida contro il Lecce sofferta come una semifinale contro il. Perché tolto qualche fiammata dei giovani e il lampo di Fagioli, la ...Cresce l'entusiasmo a Napoli per la marcia trionfale degli azzurri. Ne è un esempio l'editoriale di Umberto Chiariello a Campania Sport. Il giornalista di Canale 21 dice Liga, Lewandowski segna al 93': il Barcellona aggancia il Real Madrid in vetta Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Milan parlerà col Real Madrid durante la Coppa del Mondo per sondare il terreno sul futuro del trequartista spagnolo. A giugno 2023 terminerà il prestito biennale di Brahim Diaz: il contratto dello ...