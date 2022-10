(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilnon si ferma più. In campionato e in Europa, è una marcia implacabile quella degli uomini di Spalletti. Non vogliono smettere di sognare ora i tifosi partenopei, a pochi centimetri dal ...

Il Napoli non si ferma più. In campionato e in Europa, è una marcia implacabile quella degli uomini di Spalletti. Non vogliono smettere di sognare ora i tifosi partenopei, a pochi centimetri dal ... Quote calcio, Liverpool-Napoli: primo posto a un passo per gli azzurri Manca un passo per il primato del girone A: gli uomini di Spalletti volano ad Anfield con i dolci ricordi della gara d'andata ... Pronostici Serie A: quote e previsioni per le partite della 12^ giornata di campionato che si giocheranno tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022.