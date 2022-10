Qual è il vero significato della festa di Halloween e chi l’ha inventata | le origini e la storia del 31 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 ottobre 2022)è alle porte e in tanti si preparano a festeggiarlo! Ma non tutti sannoi sono ledi questa antichissima. Con il tempo la tradizione disi è evoluta ed è cambiata ma lo spirito originario rimane lo stesso: il divertimento, la paura e la curiosità per il soprannaturale. Ecco tutto quello che sappiamo di questada brividi! LediIl nome” deriva dalla frase “All Hallows Eve”, ovla notte di Ognissanti, festeggiata il 31. Risale a una tradizione cattolica dell’Irlanda Celtica che sanciva la fine dell’estate. Per quelle popolazioni che vivevano principalmente di agricoltura era ...