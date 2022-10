Putin tira in ballo Biden Pronti a negoziare con gli Usa | svolta o bluff?

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il ritiro «a tempo indeterminato» della Russia dall'accordo sul grano dopo l'attacco alle navi russe a Sebastopoli resta al centro della scena del conflitto ucraino. Secondo Mosca i droni che hanno partecipato all'azione sarebbero stati lanciati dalla regione di Odessa «utilizzando la zona di sicurezza del corridoio del grano». Per i russi è possibile che questo sia accaduto partendo «da una delle navi civili noleggiate da Kiev o dai suoi clienti occidentali per l'esportazione di prodotti agricoli dai porti marittimi dell'Ucraina». Sul futuro dell'accordo le parole di Mosca sono ondivaghe. Da un lato il ministero degli Esteri fa sapere che, «nei prossimi giorni» sono in programma contatti con le Nazioni Unite e l'Onu, partecipanti all'accordo di Istanbul. Dall'altro però la Russia precisa che sarà possibile parlare della possibilità di un ritorno all'accordo soltanto «dopo ...

L'Eco di Bergamo

...insieme la presidente della Commissione europea durante la plenaria del Parlamento Ue Scholz...:... L'annuncio della commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, all'arrivo al Consiglio ...La buona è che probabilmentenon riuscirà a invadere ancora altre fette di Ucraina. La ... E se il ventodal verso sbagliato per loro, vuol dire che da noi sarà tempesta. Soprattutto ... Putin tira dritto e il gas lo aiuta Il ritiro «a tempo indeterminato» della Russia dall’ accordo sul grano dopo l’attacco alle navi russe a Sebastopoli resta ...Svetlana Babaeva, una giornalista propagandista russa è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un poligono di tiro in Crimea: durante un ...