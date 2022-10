Protezione consolare per i cittadini senza rappresentanza diplomatica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sempre piùeuropei viaggiano e vivono all’estero. Tuttavia, non tutti gli Stati membri dell’UE hanno un’ambasciata o un consolato in ogni paese terzo. In effetti, quasi 7 milioni didell’UE viaggiano o vivono al di fuori dell’Unione in luoghi in cui il loro Stato membro non ha un’ambasciata o un consolato. Cosa succede ainon rappresentati quando hanno bisogno di aiuto all’estero? Idell’UE hanno diritto a chiedere l’aiuto dell’ambasciata o del consolato di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione. In altre parole, gli Stati membri devono assistere idell’UE non rappresentati alle stesse condizioni dei propri. Si tratta del diritto alla parità di trattamento, uno dei diritti fondamentali deidell’UE ...