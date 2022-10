Proteste furibonde della Lazio | ammonizione pesante | un titolare salterà il derby con la Roma!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ladi Maurizio Sarri sta avendo difficoltà contro la Salernitana all’Olimpico. I granata sono infatti in vantaggio 1-3, a 10 minuti dalla fine, grazie alle reti di Fazio, Candreva, Dia. Milinkovic Savic RomaLe brutte notizie per i tifosi biancocelesti non finiscono qui, infatti Milinkovic Savic, partito dalla panchina, è stato ammonito per un intervento in ritardo. Il centrocampista serbo era diffidato, anche per questo motivo Sarri aveva scelto di tenerlo precauzionalmente in panchina, e di conseguenza dovrà saltare ilcontro la Romaprossima giornata.