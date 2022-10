“Pronti alla bomba?” Gf Vip 7 | il nuovo concorrente top arriva dall’Isola dei Famosi

(Di domenica 30 ottobre 2022) GF Vip,in arrivodei. Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini siamo ormai nel pieno delle dinamiche. Tra relazioni che non decollano, leggi Antonino e Giaele, e amicizie rovinate come quella tra Charlie e Luca Salatino non ci si annoia davvero. Su Spinalbese sonote anche le parole urlate fuori dCasa probabilmente dai fan dei Gintonic: sotto l’occhio del ciclone ci è finito il suo comportamento con Giaele. Charlie Gnocchi nel frattempo continua a discutere con Antonino Spinalbese. All’hair stylist ha rinfacciato di aver fatto cambiare l’atteggiamento di Luca Salatino nei suoi confronti: “La cosa più terribile che ho visto ultimamente è Luca che mi sta addosso ogni mezz’ora. Luca è tre giorni che mi dice ‘infame’. Io mi ...

Agenzia ANSA

13.30 Mosca:"Per noi come crisi missili Cuba" Per Mosca la situazione odierna è similecrisi dei missili a Cuba,poiché le minacce immediate sono proprio ai confini della Russia. Lo ...noiad ..., via ed è subito 5 - 0 per Brindisi con la tripla di Pulli e il canestro di Stonkus : ... Vujanac, Chiriatti e Kazlauskas riducono lo svantaggio fino al 52 - 37sirena del primo tempo. Nel ... Sport: Us Acli guarda al cambiamento, 'pronti alla sfida' Il boss Yamaha, Lin Jarvis, e il DS della Ducati, Paolo Ciabatti, hanno parlato alla vigilia dell'attesissima ultima sfida tra Bagnaia e Quartararo ...Il nuovo libro del genio del wok, su cui ha fondato una scuola e insegnato a più di 60.000 studenti, è appena uscito in Italia. Una raccolta di 80 ricette che esplorano la cucina asiatica pratica e ve ...