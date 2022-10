Premier Padel | oggi la finale a Giza | Galan - Lebron contro Lima - Stupaczuk

Sempre loro, i soliti, i due spagnoli. Ormai non fanno più notizia. Juan Lebron e Ale Galan, i numeri uno del circuito, raggiungono l'ennesima finale del nuovo circuito, la quinta dopo Doha, Roma, Parigi e Madrid. Il bilancio dice 4 vittorie e una sconfitta, nel Major d'esordio in Qatar contro Navarro e Di Nenno. Nel P1 di Giza, in Egitto, scenderanno ...Il torneo di Giza perde i pezzi. Dopo la sconfitta di Navarro/Tello al secondo turno, seconda coppia del seeding e tra le favorite per la vittoria finale, il P1 egiziano ha salutato anche Di Nenno/...I due spagnoli sognano il quinto titolo del nuovo circuito dopo quelli vinti a Doha, Roma, Parigi e Madrid. Si gioca alle 17 ...I finalisti della prima edizione del NEWGIZA Premier Padel P1 sono stati decisi in Egitto! La coppia numero 1 al mondo Alejandro Galán e Juan Lebrón affronterà alle 17 di domenica, allo stadio Cheops, ...