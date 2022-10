Premier League | alle 15 LIVE Arsenal-Nottingham per la vetta A seguire Manchester United-West Ham

Commenta per primo Emerson Palmieri si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , tra il ritorno ine il Mondiale senza Italia: 'Abbiamo una bella squadra - ha detto Emerson riferendosi al suo West Ham - Non avevamo cominciato bene la stagione ma ora stiamo facendo punti importanti . ...Commenta per primo Non c'era modo migliore di conquistare la prima vittoria incontro il suo predecessore che così bene aveva fatto. Roberto De Zerbi ha scelto una partita speciale per mettere primo timbro da allenatore del Brighton. Contro il Chelsea di Graham ...Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri ha smentito ogni interesse di formazioni italiani nel mercato estivo: “No, mai ricevuto offerte dalla Serie A. Si sono i ...(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Giornata favorevole, la 14/a di Premier League per gli allenatori italiani che lavorano in quel campionato. Infatti hanno vinto sia il Tottenham di Antonio Conte (3-2 sul campo ...