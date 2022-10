Premier | Arsenal forza 5 Battuto il Nottingham | è 1° LIVE Manchester United-West Ham 1-0 | Rashford!

In quei giorni, previsti allenamenti, quasi sicuramente qualche impegno commerciale e due amichevoli: una probabilmente contro il Liverpool , l'altra forse con l'capolista in... il 22enne inglese che fin qui innon aveva giocato nemmeno un minuto nella ripresa sforna due gol e un assist nello spazio di 9', aiutando l'a chiudere definitivamente la partita, ...I 'Gunners' di Arteta battono 5-0 il Nottingham Forest di Cooper e omaggiano l'ex compagno di squadra in campo e sui social ...Gunners di nuovo in testa da soli e a più 2 sul City. Protagonista Reiss Nelson: primo gol stagionale e doppietta per l’attaccante inglese del ‘99, prima che Partey e Odegaard chiudessero sul 5-0. Il ...