Premier | Arsenal forza 5 Battuto il Nottingham | è 1° LIVE Manchester United-West Ham 0-0

... il 22enne inglese che fin qui innon aveva giocato nemmeno un minuto nella ripresa sforna due gol e un assist nello spazio di 9', aiutando l'a chiudere definitivamente la partita, ...A senso unico il match dell'Emirates che apre questa domenica 30 ottobre, in cui si disputano due match del quattordicesimo turno diLeague 2022/2023. L'travolge infatti il Nottingham Forest con un sonoro 5 - 0 e resta in vetta alla classifica. Tutto facile per i Gunners , che sbloccano la gara al 5 con Martinelli ,...La squadra di Arteta si riprende il primo posto in classifica e dedica la vittoria al suo giocatore in prestito al Monza, accoltellato ad Assago ...Il video con gli highlights di Arsenal-Nottingham Forest 5-0, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023.