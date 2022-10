Predappio | canti fascisti e saluto romano al corteo degli Arditi Il presidente Santarelli | “Reato d’opinione? L’olio di ricino della sinistra”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Aè andata in scena in mattinata la consueta commemorazione di Benito Mussolini che, nel centenarioMarcia su Roma, ha richiamato migliaia di nostalgici (Circa 4mila secondo gli organizzatori). Glihanno raggiunto inla criptafamiglia Mussolini dove è stato nuovamente chiamato il “presente” a cui in molti hanno risposto con il, nonostante l’invito a non eseguirlo pubblicamente. Mircoregionale Associazione Nazionaled’Italia ha poi risposto ad alcune domande, criticando le sanzioni che colpiscono i reati di opinione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migliaia di cuori che battono dentro le camicie nere, sotto i labari, i fez, dietro idel ventennio, migliaia di cuori in cammino a passo militare. Domenica 30 ottobre, cittadina ......cantautore che interpreterà idella Resistenza. Una giornata per ricordare il 28 ottobre 1944 quando i partigiani dell'8° brigata Garibaldi assieme ai combattenti polacchi, liberano... Predappio, canti fascisti e saluto romano al corteo degli Arditi. Il presidente Santarelli: “Reato… L’associazione dei reduci della Grande guerra risale a Filippo Tommaso Marinetti. Oggi ne fanno parte i figli e i nipoti dei combattenti. Il leader Mirco Santarelli, ex candidato di Forza Nuova, amico ...La marcia degli Arditi a Predappio. Nel riquadro: Mirco Santarelli L’unica raccomandazione degli organizzatori è quella di evitare il saluto romano davanti alla tomba del duce come accadeva in passato ...