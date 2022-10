Predappio | bambino in camicia nera al corteo degli Arditi per il centenario della Marcia su Roma

(Di domenica 30 ottobre 2022) Non solo adulti con le camicie nere, anche bambini vestiti di nero seguono ilcon i genitori a, nella commemorazionesuorganizzata dagli. Ilsi è diretto verso la cripta del duce e ha scandito per tre volte il grido "per sua eccellenza Benito Mussolini", con la risposta dei camerati. Poi l'inno italiano e "Allarmi siam fascisti". Immagini di Tommasonin

