Predappio | anche i bambini al corteo per il centenario della Marcia su Roma tra braccia tese e gadget del Duce

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggereLeggiMarcia ...... in occasione del centenario della marcia su Roma, si sono ritrovati a. In mattinata è ... Tra i partecipanti ci sonobambini. In apertura della manifestazione nostalgica ha parlato ...