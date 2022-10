Poste Italiane | la nuova truffa è davvero insidiosa | cosa fare per non cascarci – FOTO

varesenews.it

A Enel punterebbe anche Marco Alverà, vicino a Paolo Scaroni e in buoni rapporti con Forza Italia che lo considera anche per, anche se chi lo conosce garantisce che non si muoverebbe ...La cartolina Halloween diè in vendita in Sardegna.infatti dedica alla Festa di Halloween una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore e disponibile al ... Poste Italiane avvisa: pensioni disponibili dal primo novembre ai Postamat La nuova truffa ai clienti di Poste Italiane è davvero insidiosa. Ecco di cosa si tratta e cosa bisogna fare per non cascarci questa volta.Per la nuova maggioranza di governo significa, però, una casella in meno da occupare a primavera, quando andranno a scadenza i consigli di amministrazione oltre che di Eni, di Enel, Terna, Leonardo, ...