Ponte di Ognissanti | cosa fare a Milano | Roma | Napoli | Firenze e non solo | i nostri consigli tra mostre d’arte | fotografia e curiosità

(Di domenica 30 ottobre 2022) L’autunno è la stagione delle ripartenze: dopo la pausa estiva le città si riempiono di, die di scienza. Ildinon può che essere l’occasione perfetta per tuffarsi tra le tante proposte che da nord e sud animano lo Stivale.– A, per la prima volta in Italia, palazzo Reale ospita una retrospettiva su “Max Ernst”. Più di 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, fotografie e gioielli celebrano il visionario tedesco che in settant’anni di vita ha sperimentato su tantissimi temi. Sul percorso anche Oedipus Rex, il capolavoro che proprio nel 2022 compie un secolo. Quella di Ernst è una parabola creativa tra due continenti, tra l’Europa e gli Stati Uniti: la nazione che lo ha ospitato durante la Seconda guerra ...

Napoli . In occasione deldie della commemorazione dei defunti scatta il nuovo Piano Traffico del Comune di Napoli che entra in vigore già da oggi oggi, poi il 1 e 2 novembre, eccetto lunedì, dalle 6 del ...... oggi si replica: il centro di Verona, già in mattinata, è stato preso d'assalto da veronesi e turisti giunti in riva all'Adige per trascorrere ildi. Oltre alla splendida giornata ...Non solo Napoli, l'inusuale calura autunnale, in coincidenza con il ponte di Ognissanti, favorisce un turismo fuori stagione anche in tutto il resto della regione. Maniche corte e pantaloncini per i ...VENEZIA - Saranno sicuramente le belle giornate e le temperature miti a invogliare i viaggi a Venezia, ma non si era mai visto un autunno così vivo dal punto di vista turistico.