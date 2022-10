Pogba-Juventus | follia pura | già ai ferri corti? La verità

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 30 ottobre 2022) A quanto pare,ha una delle ultime chance per potersi riscattare. Storia volta al termine con i bianconeri? Lo si potrà capire a breve., nel corso del suo ritorno in Italia, non ha affatto vissuto quanto tutti quanti auspicavano. Infortuni e ritardi di condizione, ne hanno rallentato fortemente l’impatto. Cosa che, ovviamente, ha messo nei guai la. I suoi compagni, giustamente, contavano sul suo aiuto. La PresseTuttavia, questo sostegno è venuto a mancare. Il motivo, è da ricercarsi in quanto detto sopra. Lo stop fisico del francese, ha costretto Allegri a ritrovare dei giocatori sui quali quasi nessuno avrebbe mai scommesso un singolo euro. Uno di questi, è Adrien Rabiot. Il giovane centrocampista ex Paris, tuttavia, contro ogni pronostico si sta rivelando efficace in entrambe le fasi. Soprattutto in zona gol, ...