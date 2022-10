Pioggia e neve | svolta termica sull' Italia Bomba di Giuliacci

Meteo, Giuliacci rivela: quando arriva la valanga di... sono scomparse le frequenti gelate invernali così come laperenne in montagna. E questo ... I primi giorni di novembre potrebbero portare anche, facendo tirare un sospiro di sollievo ad ...Fine del caldo, torna la pioggia e anche la neve in alta montagna e non solo. Il meteo va verso una svolta. Le previsioni di Mario Giuliacci ...Meteo per Domenica 30 Ottobre 2022, Sauze d'Oulx. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 8°C, massima 16°C ...