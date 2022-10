«Pene» e «ca*zo mollo» | Zanicchi ‘diverte’ e imbarazza a Ballando

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ivacon le Stelle 2022 E’ passata la mezzanotte e acon le Stelle scocca l’ora della barzelletta di Iva, che promette non essere “molta sporca”, quanto basta però per generare un “divertito” imbarazzo, soprattutto da parte di Milly Carlucci. La cantante racconta la storiella di due ragazze venete che vanno a lavorare a Milano. E fin qui nulla di strano. Inutile dirvi qual è il lavoro di una delle due, che va a letto con “un vecio” – racconta la– che “mi dà il“. Iva continua con la barzelletta: “- Ma cos’è il? - Una specie di“ Risate in studio, che forse nascondono un reale imbarazzo (è pur sempre il sabato sera di Rai 1 e la barzelletta non faceva nemmeno più ...