Pattinaggio di Figura | Matteo Rizzo è terzo in Coppa del Mondo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ottimo risultato per Sara Conti e Niccolò Macii. Nella notte italiana la coppia azzurra ha conquistato ilposto nelartistico dia Mississauga, in Canada, in occasione della seconda tappa stagionale di ISU Grand Prix. Splendida la performance dei nostri atleti, che hanno firmato il nuovo record personale con tanti elementi di buona qualità ed un solo errore di rilievo, interpretando un free program sulle musiche di Nuovo Cinema Paradiso. 186.18 il punteggio definitivo di Conti e Macii, che chiudono ad appena 30 centesimi dagli statunitensi Emily Chan e Spencer Aika Howe (secondi con 186.48) e salgono sul gradino più basso del podio. Vincono i giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara con lo score di 212.02. La coppia azzurra diventa la prima a salire sul podio in una tappa del Grand Prix al secondo tentativo a ...

Terzo posto per Rizzo tra gli uomini e per Conti-Macii tra le coppie ROMA (ITALPRESS) - Arrivano da Mississauga i primi podi azzurri della ...L'azzurro completa tutti i salti e centra il gradino più basso del podio. Gara come da pronostico vinta da Shoma Uno, che nel lungo scavalca il connazionale Kao ...