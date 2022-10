Pattinaggio artistico | Skate Canada International | Rizzo e Conti-Macii sul podio

(Di domenica 30 ottobre 2022) Due medaglie di bronzo per i colori italiani allo, seconda prova del Grand Prix ISU diche si è concluso sabato notte a Mississauga, vicino a Toronto. Nel singolo maschile Matteoè riuscito a difendere il gradino più basso deldal tentativo di rimonta del veterano canadese Keegan Messing alla sua ultima stagione, che ha ottenuto un punteggio migliore dinel programma libero ma è rimasto comunque dietro di lui di 31 centesimi di punto. Nonostante l’atterraggio su due piedi nel quadruplo toeloop in apertura, l’atleta romano è riuscito a costruire la sua medaglia sul punteggio tecnico, forte del quadruplo loop eseguito subito dopo e la sequenza con triplo axel e doppio axel nella seconda ...

Una brutta caduta nel quadruplo salchow ha invece macchiato la grande prestazione del compagno di squadra Kao Miura , forse la rivelazione di questi primi due appuntamenti, il quale ha raccolto anche ...La gara è stata vinta per dispersione dai grandi favoriti giapponesi Riku Miura - Ryuichi Kihara , artefici di una prestazione di altissimo profilo sporcata praticamente solo dall'elemento di salto in ...Due medaglie di bronzo per i colori italiani allo Skate Canada International, seconda prova del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico che si è concluso sabato notte a Mississauga, vicino a Toronto.L'azzurro completa tutti i salti e centra il gradino più basso del podio. Gara come da pronostico vinta da Shoma Uno, che nel lungo scavalca il connazionale Kao ...