Parità di genere | oggi più che il gender gap mi preoccupa la distanza tra le famiglie e la politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Non se ne può più di questa continua corsa all’idea falsificata di “di” per cui le donne,, sembrano per lo più obbligate a dimostrare di essere in grado di fare carriera e produrre reddito, meglio se come gli uomini. C’è una differenza enorme tra l’essere obbligati e avere il diritto a seguire un determinato percorso di vita. Quindi, facciamo così, mentre quasi tutti sono concentrati a garantire alle donne l’ingresso nell’inebriante universo dei soldi e del potere (opzione più che sacrosanta), proviamo a rivolgere lo sguardo verso una particolare categoria di donne, quella a cui non frega nulla della carriera e che vorrebbe trovare un giusto equilibrio tra lavoro e desiderio di occuparsi della propria famiglia: le mamme lavoratrici. Qualcuno deve farsene una ragione, ci sono donne a cui non interessa anteporre la ...