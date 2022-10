Parigi - Bercy su SuperTennis | alle 21 il match del giorno in differita

L'albo d'oro diIntrodotto in calendario nel 1986, il Rolex Paris Masters vanta nomi di grandi campioni nell'albo d'oro. L'anno scorso Novak Djokovic, al via anche di questa edizione, ...Dopo la sconfitta subita in semifinale contro Felix Auger - Aliassime a Basilea, Alcaraz sarà impegnato la prossima settimana al Masters 1000 di. Lo spagnolo affronterà all'esordio uno ...Il Rolex Paris Masters, nono e ultimo Masters 1000 della stagione, promette scintille. Essento l'ultimo evento della stagione prima delle Nitto ...Carlos Alcaraz è diventato il più giovane numero uno della storia dopo aver conquistato il primo Slam in carriera agli US Open. Il fenomeno di Murcia ha superato anche le più rosee aspettative questa ...