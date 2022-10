Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | anche Trieste e Savona volano al turno successivo | Telimar sfortunato

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tre squadre italiane su quattroagli ottavi di finale dell’Cup dimaschile. Si è completato oggi il lungo week-end dedicato ai gironi preliminari. Eccellente la performance della: la compagine di Bettini contro pronostico è riuscita a superare il. Oggi tutto facile: 16-6 ai francesi del Pays D’Aix Natation. Volal’RN: la banda di Angelini supera per 14-10 i neerlandesi del ZV De Zaan chiudendo in vetta il Gruppo B a quota sette punti. Un vero e proprio peccato per ilPalermo: i siciliani non riescono ad imitare l’Ortigia e si fermano nello scontro decisivo, perso 12-11 con il Barcellona. Photo LiveMedia/Luigi Mariani

Un vero e proprio peccato per il Telimar Palermo : i siciliani non riescono ad imitare l'Ortigia e si fermano nello scontro decisivo, perso 12 - 11 con il Barcellona. Photo LiveMedia/Luigi MarianiLENCup " secondo turno preliminare " Gruppo C " ottava giornata " TeLiMar vs CN Barcelona 11 -... IT Articoli CorrelatiCon la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...È grande Italia in Euro Cup. Superano il turno anche Pallanuoto Trieste e RN Savona, che si aggiungono alla CC Ortigia 1928 già qualificata dopo i match di sabato; eliminata solo una combattiva Telima ...