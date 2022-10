Palermomania | Brunori e Valente salvano Corini | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

2022-10-30 08:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata da CM.com: Serviva vincere, e così è stato. Serviva non subire gol, e così è stato. Ma soprattutto serviva convincere, e così è stato. Il Palermo di scena al 'Braglia' ha saputo chiudere i conti già nella prima frazione di gioco, con un gradito ritorno al passato. Anzi due. Parliamo dei 'soliti', i grandi protagonisti della promozione in B. Sono loro a sbrigare la pratica Modena, indirizzando pesantemente il risultato fin dai primi minuti. Andare sopra di due gol non rappresentava una certezza di futura vittoria (vedi Pisa), per questo bisogna sorridere eccome. La punta torna a farlo dopo tanto tempo, l'esterno invece ha ritrovato la titolarità con la contemporanea assenza di Elia (auguri di pronta ...