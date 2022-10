Pagelle Torino-Milan 2-1 | Leao imperdonabile | Tatarusanu poco reattivo

Leao ©LaPresseIl primo tempo si chiude così con la squadra di Juric avanti per 2 a 0Ecco i voti:Milinkovi - Savi 6 Djidji 7 Schuurs 6 Buongiorno 6 Singo 6 Luki 6 Ricci 6 Lazaro 6,5 Vlai 6,5 ...LEPassador 6.5 Il Milan è veramente pericolo quando si accende Traore, ma una volta uscito la difesa piazza un muro e gli dà grande sicurezza. Ottimo il riflesso su Longhi nel secondo ...Errore gravissimo. Djidji 7,5: è uno dei giocatori del Torino che sotto la gestione Juric è cresciuto maggiormente e questo’oggi si è tolto anche la soddisfazione di segnare la sua prima rete in ...Torino-Milan: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...