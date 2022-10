Pablo Marí viene dimesso dall’ospedale dopo essere stato accoltellato

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 30/10/2022 alle 14:06 CET Lo spagnolo èquesta domenicaalla schiena giovedì notte, che era con il compagno e il figlio, è stata aggredita da un italiano di 46 anni con problemi mentali Lo spagnoloMarigiocatore di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Monza italiano, èquesta domenicaalla schiena giovedì sera e operato venerdì per ridurre i danni muscolari ...

Missione compiuta. L'Arsenal si riprende il primo posto in classifica ceduto momentaneamente al City con un dominante 5 - 0 sul Forest, vittoria da dedicare aMari, il difensore del Monza accoltellato in settimana ad Assago che resta di proprietà dei Gunners e che la squadra di Arteta ha omaggiato prima del match e in occasione del primo gol. Nel ...... dove aggiunge che 'nel riscaldamento pre - partita i giocatori biancorossi indosseranno una t - shirt speciale dedicata a'.