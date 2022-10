Ottimizzazione seo | le 3 domande da porsi prima di sprecare denaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Essere primi su Google nel proprio ambito è il sogno più o meno nascosto di chiunque abbia un business o lavori nel marketing digitale. Per questo motivo, moltissimi imprenditori si buttano a capofitto e senza riflettere nelle attività per rendere sempre più visibile il loro sito web, decidendo di investire in un progetto die crescita SEO. Tuttavia l'SEO non è solo un'attività tecnica, ma anche strategica e pertanto richiede analisi, studio, risorse e tempo, ovviamente. Quindi se l'obiettivo è trovare clienti al più presto, la SEO potrebbe non essere la strategia più adatta! Infatti ottenere traffico dai motori di ricerca è una delle possibili strategie per acquisire visibilità, non l'unica strada per far crescere l'azienda. Per questo, come sempre anche nel caso della SEOdi decidere se lanciarsi in ...