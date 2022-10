Ordine d’arrivo F1 | GP Messico 2022 | Max Verstappen trionfa | 5° Sainz e 6° Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) E’ calato il sipario sul GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Città delabbiamo assistito a 71 giri di grande intensità in cui le particolari condizioni hanno inciso non poco sullo sviluppo della corsa. Un tracciato dotato di un lunghissimo rettilineo, ma anche di una zona molto tortuosa. Non facile, quindi, trovare il giusto compromesso tra efficienza aerodinamica e deportanza. In più i tecnici hanno dovuto tener conto, in fatto di set-up, delle condizioni ambientali. Il circuito Hermanos Rodriguez è a 2200 metri sopra il livello del mare e l’aria rarefatta incide non poco sui motori e sull’aerodinamica, generando un carico ridotto soprattutto nelle basse velocità. Un aspetto da non sottovalutare, considerando le vetture a effetto suolo di quest’anno. I piloti, inoltre, hanno dovuto fare i ...