Omicidio Meredith | Amanda Knox torna a Perugia e visita Gubbio con Sollecito «Una gita programmata il giorno del ritrovamento del corpo e poi saltata»

Due volte condannati per l'di, sono stati poi assolti in via definitiva dalla Cassazione dopo un iter lungo e complesso cominciato nel 2007 e terminato nel 2015. "Avevamo ...Amanda e Raffaele vennero arrestati perché ritenuti coinvolti nell'diKercher, compiuto a Perugia, tra il primo e due novembre del 2007, e poi definitivamente assolti.Amanda Knox, quindici anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher, è tornata a Perugia. Poi si è spostata a Gubbio dove ha incontrato Raffaele Sollecito. A dare la notizia è il tabloid britannico Mirror, ...Amanda Knox è tornata in Italia a Perugia a metà di giugno dove, secondo quanto risulta all'ANSA, ha incontrato il suo difensore storico, l'avvocato Luciano Ghirga, ...