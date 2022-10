Olimpia Milano | tutto facile contro Verona travolta 78-54

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Le fatiche e le delusioni europee non frenano l', reduce dalla pesante sconfitta di venerdì sera a Barcellona, brava a reagire subito in campionato con una travolgente vittoria super 78-54. Enorme il divario tecnico tra le due squadre, divario che trasforma la sfida del Forum in una sorta di allenamento in vista del big match di giovedì serail Real Madrid.galoppa con i 13 punti di Ricci e Thomas e i 9 di Davies e Baron.regge qualche minuto ma precipita già alla fine del primo periodo sul 23-6, riuscendo a contenere il passivo all'intervallo sul 41-27. L'EA7 Armani gestisce il vantaggio, gira l'ultima boa sul 60-43 e allunga sul più venti con i canestri di Pippo Ricci, prima di un finale senza storia. “Abbiamo fatto un passo ...