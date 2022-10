Nuovo virus trasmesso dai pipistrelli Iskv isolato a Bergamo Letizia Moratti | ' Nessun allarmismo'

(Di domenica 30 ottobre 2022)per la prima volta in Italia , un altro, si chiama Issyk - Kul () e vienedai. Nel nostro Paese, ilè stato rintracciato su un animale morto , in ...

Nel nostro Paese, ilè stato rintracciato su un animale morto , in provincia di Bergamo e l'isolamento è avvenuto all'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell' Emilia Romagna ; il......ieri ha detto che ilgoverno ha fatto bene ad abolire alcune misure come il bollettino giornaliero sul Covid che è diventato settimanale, e poi ha fatto bene a raffreddare la tensione sul...PESCARA – Oggi in Abruzzo 504 nuovi positivi, eseguiti 816 tamponi molecolari e 3063 test antigenici, 1 deceduto (una 87enne), 568827 guariti (+84), 15185 attualmente positivi (+419) di cui ...Coronavirus Marche, stabile numero ricoveri nei reparti intensivi. Resta fascia età 45-59 anni la più colpita dal virus - picenotime.it - IT ...