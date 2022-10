Nuovo presidente della provincia | congresso Pd e turismo | un autunno caldo

Ilha diffuso ilbilancio dopo essersi recato sul luogo dell'attentato precisando che "il numero dei morti e dei feriti continua ad aumentare". .... il primo discorso alla nazione delpremier Sunak Circa 50 persone hanno avuto un arresto ... Ilsudcoreano Yoon Suk - yeol ha subito convocato una riunione d'emergenza per una delle più ...Meloni e la «gestione parallela» della Lega su economia, Covid e Ucraina: «Il tutto senza nemmeno farmi una telefonata per avvisare e concordare». Il retroscena sul governo ...BELLUNO - Il prolungamento della A27, in forma tecnologica avanzata, torna di scena e potrebbe trovare spazio, quantomeno la progettazione, nei fondi del Piano nazionale per la ripresa e ...