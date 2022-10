(Di domenica 30 ottobre 2022) In occasione del 62esimo compleanno di Diego Armando, nella città di Napoli sono stati organizzati diversi eventi celebrativi in vari punti della città. Uno di questi si è tenuto allo storico Murales diaiSpagnoli, divenuto ormai luogo di ritrovo per chiunque voglia rendereal Pibe de Oro. FOTO:al murales dial Murales di: il regalo ai tifosi All’evento ha preso parte anche, manager ed amico di Diego, che ha messo a disposizione di tutti i tifosi una rappresentazione raffigurante il piede died un QR code, che se inquadrato rimanda ad un tributo per il calciatore tanto amato. Intercettato dalla nostra ...

Spazio Napoli

Governo Meloni: ecco i ministri "passato da onorare" Meloni all'Altare della Patria,al Milite Ignoto le foto Governo, i meme su 'Giorgia Meloni signor presidente' invadono i ...iled è ..."Se dopo 100 anni siamo ancora qui è per renderea colui che questo Stato volle e al quale ... Da lì lui e i suoi collaboratori partirono per fare uno Stato, più efficiente e più efficace, ... Nuovo omaggio a Maradona ai Quartieri: le parole di Stefano Ceci (FOTO&VIDEO) Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A Lucca Comics and Games 2022, Leo Ortolani ha presentato il suo primo artbook: "Con Musa rendo omaggio ai miei miti" ...