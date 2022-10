Nuoto | Coppa del Mondo 2022 Toronto Pazzesca Ledecky | sbriciolato il record mondiale dei 1500! Ceccon secondo nei 100 stile

(Di domenica 30 ottobre 2022) Serata indimenticabile adove è andata in scena la seconda sessione di finali della seconda tappa didel. A rendere magica l’atmosfera ci ha pensato la statunitense Katieche ha scritto un’altra pagina di storia migliorando ildeldei 1500libero, che già le apparteneva, di poco meno di 10 secondi. Non è stata da meno quella che si preannuncia essere la sua rivale, Summer McIntosh che ha ritoccato il primatojuniores nei 400 misti, mentre Ruta Meilutyte ha vinto la sfida con Lilly King nei 100 rana e la rappresentante di Hong Kong Siobahn Haughey ha sfiorato il suodeldei 200libero. In mezzo a tante super ...

Thomas Ceccon ed Alberto Razzetti si qualificano per le finali rispettivamente nei 100 stile libero e 200 farfalla dopo la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Toronto. Il ventunenne di Schio nuota in 47 19, terzo tempo d'ingresso. Il ventitreenne ligure è quarto in 1'54 37. Eliminato Federico Burdisso, undicesimo in 1'58 00.