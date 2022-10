“Non voglio mischiarmi” | la pugnalata alle spalle di Dayane Mello | nessuno se lo aspettava VIDEO

Sette del Corriere della Sera

Che cosa intende fare perché questa vicenda, drammatica,venga dimenticata 'Intanto abbiamo ... E però una precisazionefarla'. Quale 'In questi giorni ho sentito dire davvero di tutto e, ...Per telefonomi avrebbe mai parlato di qualsiasi argomento. Ecco, alcune cose me le ha dette e ... E la moglie, la vedova, mi dice 'Lui, Marcelo, mi diceva,essere come papà'. Io credo che ... Mi sono innamorato di un’altra, ma non voglio far soffrire la mia fidanzata. Come fare Il direttore di un supermercato di ferentino ha compiuto un generoso e nobile gesto nei confronti di una’anziana bisognosa che ha fatto la ...