Niaf | video messaggio della Meloni | Usa partner strategico

(Di domenica 30 ottobre 2022) L’Italia, “le cui antiche radici e la cui bellezza unica sono riconosciute in tutto il mondo, è il risultato dell’ingegnosua gente, qui e all’estero”. “Gli italiani che hanno attraversato l’Atlantico negli ultimi due secoli hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, come ha riconosciuto il presidente Biden nella sua proclamazione del Columbus Day”. Lo dice la presidente del consiglio dei ministri, Giorgia, in unin occasione dell’anniversarioNational Italian American Foundation (). “I nostri connazionali – dice – hanno lavorato ogni giorno per costruire un ponte tra l’America e l’Italia: fatto di valori comuni – libertà, uguaglianza e democrazia – un’alleanza incrollabile, una ...

... sono molto lieta di partecipare al 47° Gala Awards dellasolo pochi giorni dopo la mia ... Così la premier Giorgia Meloni nel- saluto inviato in occasione dell'anniversario della National ..."Long live America, viva l'Italia!" ha detto in unsaluto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'anniversario della National ...La premier Giorgia Meloni, invia un video messaggio in occasione dell'anniversario della National Italian American Foundation (Niaf).Il videosaluto della Presidente del Consiglio in occasione dell'anniversario della National Italian American Foundation (ANSA) ...