Nel centenario della Marcia su Roma | a Predappio sfilano i nostalgici del fascismo Presenti anche bambini – Il video

(Di domenica 30 ottobre 2022)si tinge di nero. In occasione del 100esimo anniversariosu(in realtà avvenuta il 28 ottobre 1922), circa 2.000delprovenienti da tutta Italia si sono radunati nel paese del Forlivese dove è nato e dove è sepolto Benito Mussolini. Con le braccia tese e sulle note di Faccetta nera e All’armi siam fascisti, hanno avviato un corteo, organizzato dal presidente degli Arditi di Ravenna Mirco Santarelli, diretto al cimitero di San Cassiano, dove dal 1957 si trova la cripta del duce. E tra loro ci sono. Ad attenderli Orsola Mussolini, pronipote di Benito, che ha dichiarato: «Se dopo 100 anni siamo ancora qui è per rendere omaggio a colui che questo Stato volle e al quale non faremo mai mancare la ...

