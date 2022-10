Napoli | piazza Vanvitelli | di nuovo fermo lo storico orologio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Sarà per solidarietà nei confronti della funicolare di Chiaia, la cui stazione superiore è a pochi passi in via Cimarosa, ferma da un mese, senza che neppure siano iniziati i lavori di revisione ventennale, sarà per protestare contro lo stato di degrado e d’abbandono nel quale versa la collina, con strade e piazze invase da buche e avvallamenti, oltre che da cumuli di spazzatura, che mettono a rischio le passeggiate dei residenti, resta il fatto che lodi, emblema, dopo la scomparsa della palma secolare, uccisa anni fa dal famigerato punteruolo rosso, dell’intero quartiere collinare partenopeo del Vomero, da oggi, ancora una volta, non segna più l’ora dei vomeresi. Infatti le sue lancette sono ferme, su entrambi i quadranti, sulle ore 12 “. A segnalare la ...