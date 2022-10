Musica | i Rolling Stones preparano un nuovo album

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Confermate le voci: ipubblicano unin studio il prossimo anno. I primi rumours due settimane fa, con il tabloid britannico The Sun che riporta la notizia secondo cui il gruppo ha già iniziato a registrare nelle precedenti due settimane a New York, accompagnato da “una serie di session men di livello mondiale”. Ora è ancora il quotidiano londinese a parlare dell’argomento. Il chitarrista Ronnie Wood conferma le indiscrezioni e afferma: “Stiamo registrando une tra qualche settimana andremo a Los Angeles per continuare e completarlo”. Dovesse concretizzarsi questo piano, il prossimo sarebbe il primo disco conmateriale deida 18 anni a questa parte, ovvero da quando, nel ...