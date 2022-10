Mugello | incidente in pista durante una prova Grave pilota di moto 31enne

Una partecipazione che si è subito fermata per, facendo dunque perdere molto appeal alla ... Riflettori puntati anche sull'ultimo atto del Mini Challenge Academy, all'Autodromo del, ...... Taylor Barnard, autore a sua volte di una grande prestazione alCircuit, arriva a chiudere ... è costretto al rientro in pitlane dopo essere finito in ghiaia in seguito all'con il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...