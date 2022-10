(Di domenica 30 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Lazio News 24

Sintesi- Salernitana 0 - 0Inizio alle 18.00 Migliore in campo: al termine del ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi dubbi della serata d Europa League per le squadre italiane.- Midtjylland, ore 18:45 ARBITRO: Daniel Stefanski ASSISTENTI: Dawid Golis e Michal Obukowicz QUARTO UOMO: Damian Sylwestrzak VAR: Tomasz Kwiatkowski AVAR:Bastian Dankert 80': annullato dal Var ... Moviola Lazio Salernitana: l'episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lazio Salernitana L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Salernitana, valido per la 12ª gior ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Salernitan ...