Moto GP | Valencia e la speranza di uno “storico” passaggio di testimone da Rossi a Bagnaia

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il 6 novembre asi disputerà l’ultima tappa delGP 2022. Ma questo circuito potrebbe caricarsi di una forte valenza simbolica per ilciclismo italiano. Lì, dove Valentinonel 2021 ha corso la sua ultima gara in carriera, Francescopotrebbe ottenere il suo titolo mondiale. È una data carica di aspettative quella del 6 novembre, nel circuito spagnolo disi terrà l’ultima tappa delGP che rappresenta per Francescoil mach point, ovvero la possibilità concreta di elevare al cielo il trofeo di Campione del Mondo nel mondiale Piloti. @Credits AnsaMaè già una pista rappresentativa per i tifosi delciclismo italiano. Su questo circuito infatti la leggenda ...