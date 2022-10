Morto Heinz Winkler | addio al primo chef italiano che ha ottenuto 3 Stelle Michelin | ha avuto un collasso nel suo hotel-ristorante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022). Ilad ottenere le trea 73 anni. “Dopo una breve grave malattia, la sua famiglia gli ha dettonel profondo dolore”, è stato l’annuncio ufficiale dato sui social dei familiari dellodi origine altoatesina che dal 1978 viveva e lavorava in Germania.era stato ricoverato all’ospedale di Rosenheim, in Baviera, dopo averunnel suoResidenzin Aschau ad Aschau am Chiemsee, in Baviera. Il record diè durato molti anni per essere ...