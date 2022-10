Monza | Palladino | “Pablo Marì? Settimana che ha scosso il gruppo”

Commenta per primo Al termine della rifinitura svolta nel pomeriggio a Monzello, Misterha convocato 28 giocatori per- Bologna, gara della dodicesima giornata di Serie A in programma lunedì 31 ottobre alle 20.45 all'U - Power Stadium. Di seguito la lista completa: 2 ...Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro il Bologna Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in ...Sono 28 i giocatori convocati per Monza-Bologna da mister Palladino. La gara della dodicesima giornata di Serie A è in programma lunedì 31 ottobre alle 20.45 all’U-Power Stadium di viale Stucchi. La l ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...