Monza | Pablo Marì dimesso dall'ospedale | il comunicato UFFICIALE

Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna. Le sue dichiarazioni: RINVIO - "La settimana è stata particolare, brutta ma anche bella allo stesso momento. ...... perché abbiamo preso coscienza di quel che sarebbe potuto accadere ae che per un miracolo non è successo", ha aggiunto il tecnico del. Palladino poi espresso le condoglianze alla ...Il difensore del Monza Pablo Marí è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano e ha fatto rientro a casa Pablo Marí torna a casa: il difensore spagnolo del Monza, in prestito dall'Arsenal, è stato ...Questa mattina, vigilia di Monza-Bologna, ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino.Di seguito le sue dichiarazioni. ''E’ stata una ...