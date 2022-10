Monte Misma | un’affascinante cresta a cavallo fra Val Seriana e Val Cavallina

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Sull’altro fianco poi della vallesi trova il granricco nelle sue viscere della tanto rinomata pietra cote di sì esteso uso e commerzio… della quale se ne fa spedizione sino al nuovo mondo”. Sono queste le parole utilizzate da Giovanni Maironi da Ponte per descrivere nell’Ottocento il, 1160 metri sul livello del mare afra la Vale la Val. Posta all’incrocio fra i confini dei comuni Albino, Pradalunga e Cenate Sopra, la vetta ha rappresentato per secoli un importante centro per l’economia locale complice l’estrazione di pietre coti, minerale utile per affilare lame, armi e arnesi. Come testimoniato da Plinio il Vecchio nell’Historia Naturalis, le prime estrazioni del materiale risalirebbero prima della fondazione di ...