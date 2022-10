Modena | rave party di Halloween | migliaia di persone alla festa Chiuse uscite autostradali Piantedosi | liberare l' area

Il provvedimento è una reazione alparty a tema Halloween che, ieri, ha portato circa 3mila persone (molte giunte dall'estero) a riunirsi in un capannone abbandonato a nord di, zona ...... ha dato mandato al Prefetto die al Capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare 'ogni iniziativa' per interrompere ilparty in corso in un capannone abbandonato a nord di, in ...A Modena circa 3 mila persone si sono riunite in capannone abbandonato per partecipare a un rave party non autorizzato, Witchtek 2k22.Migliaia di persone, tra cui molti stranieri hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino dove si stava tenendo un grande rave party di ...