Modena | migliaia in arrivo al rave di Halloween Piantedosi ordina di sgomberare l' area

...organizzato in un capannone industriale abbandonato accanto alla rotatoria di via Marino nei pressi del casello Autostradale diNord. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte,...di persone hanno partecipato a un rave party in un capannone abbandonato a nord di, in via Marino, zona Cittanova, in occasione di Halloween. ...Notte e mattinata di tensione per un rave party di Halloween a cui partecipano circa 3000 persone. Il mega rave, denomonato Witchtek, è stato organizzatonella zona nord di Modena. Migliaia di… Leggi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...