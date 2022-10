Modena | migliaia a rave party di Halloween Piantedosi ordina sgombero

di persone, tra cui molti stranieri hanno raggiunto tra la serata di sabato 29 e la notte un capannone abbandonato a nord di, in via Marino dove si tiene un grande rave party di ...Un evento che sta paralizzando l'Italia.di persone infatti, tra cui molte provenienti dall'estero, hanno raggiunto tra la serata di ieri e la notte un capannone abbandonato a nord di, in via Marino dove si tiene un mega rave ...Notte di Halloween in capannone abbandonato. Migliaia a Rave Party a Modena, chiuse le uscite autostradali Dopo la nottata si è fermata per il momento la musica del rave party organizzato a Modena in ...Sono migliaia le persone che tra ieri sera e questa notte hanno raggiunto un capannone abbandonato in via Marino a Modena, nella zona nord, per prendere parte a un grande rave party per Halloween. L'e ...